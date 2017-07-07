Mardin'de Doğaya Keklik Bırakıldı

Mardin'de, önceden belirlenen alanlara bin keklik bırakıldı.



Orman ve Su İşleri Mardin Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Keklik Üretim Çiftliği'nden tahsis edilen bin adet kekliği doğaya bıraktı.



Orman ve Su İşleri Mardin Şube Müdürü Mehmet Beşir Unat, doğada sayıları azalan keklikleri korumak amacıyla ve kaçak avlamayı önlemek için denetimleri etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.



Unat, diğer keklik salım işlemleri ile doğadaki keklik popülasyonunu korumaya çalıştıklarını söyledi.