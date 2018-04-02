Mardin'de Doğalgaz Çalışmaları

Mardin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) koordinasyonunda kentte doğalgaz çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, Mardin'de 2017 yılından itibaren doğalgaz kullanımana başlandığını anımsatarak, tüm şehrin doğalgaz ile tanışması için çalışmalara hız verdiklerini bildirdi.

Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Yaman, "Şehrimizde tüm evlerimizin, iş yerlerinin ve kurumların doğalgaz ile tanışması için çaba veriyoruz. İlimizde her yönüyle değişim için çalışmalarımıza hız verdik. Geçtiğimiz yıl yaptığımız hizmetler ile Mardin halkının yüzünün gülmesine vesile olduk." ifadelerini kullandı.