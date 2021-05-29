Mardin'de direkte mahsur kalan kedinin cesaretlendiği dakikalar yüzleri güldürdü
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Mardin'de direkte mahsur kalan kedinin cesaretlendiği dakikalar yüzleri güldürdü

Mardin'de direkte mahsur kalan kedinin cesaretlendiği dakikalar yüzleri güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmak için direğe çıkan vatandaşı taklit ederek direkten indi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmak için direğe çıkan vatandaşı taklit ederek direkten indi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlar yüzleri güldürdü.

Kızıltepe'ye bağlı kırsal Demet Mahallesinde köpekten kaçarak elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin saatlerce direkten inemediğini gören mahalle sakinleri hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşların tüm uğraşlarına rağmen inmeyen kediyi kurtarmak için Kadri Erat isimli bir vatandaş direğe tırmandı. Bu sırada kedi, Kadri Erat isimli vatandaştan cesaret alarak inmeye başladı. Köpekten korkarak çıktığı direkte mahsur kalan kedinin, yardımına koşan vatandaşı gözlemleyerek bire bir taklit edip inmesi yüzleri güldürürken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. - MARDİN

Mardin'de direkte mahsur kalan kedinin cesaretlendiği dakikalar yüzleri güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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