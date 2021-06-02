Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı: 3 yaralı
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Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı: 3 yaralı

Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mardin'de seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Midyat-Nusaybin karayolunun 20'nci kilometresindeki Beyazsu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Polat'ın yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki aile ferdi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı: 3 yaralı - Haberler
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