Mardin'de "Dinamik Denetim Süreci' toplantısı yapıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Dinamik Denetim Süreci toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, düşük riskli iller arasında bulunan Mardin'de, kontrollü normalleşme döneminde yapılacak denetimler ve alınacak ek tedbirler Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında ele alındı.

Vali Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde ve bakanlıkların koordinesinde koronavirüs ile mücadelede başarılı çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti.

Tedbirlerde emeği geçenlere teşekkür eden Demirtaş, şöyle dedi:

"Virüsün azaldığını ama bu azalmanın tekrar bir ivme kazanmaması için herkesin çok duyarlı olması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yaptığımız denetimlerimize ek olarak sivil toplum örgütlerimizde katılacak. Denetimleri yakinen takip edeceğiz. Düşük riskli kategoride kalmak için tedbirlerimizi artırarak yoğunlaştıracağız. Tedbirleri tavizsiz olarak gerçekleştireceğiz çünkü bu noktaya kolay kolay gelmedik."

Toplantıya, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgüt temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz