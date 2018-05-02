Mardin'de Dikkatsizlik Kazaya Neden Oldu

Mardin'de minibüs ile hafif ticari araç, iki aracın sürücüsünün de dikkatsizliği sonucu çarpıştı. Araçların çarpışmanın etkisiyle çıktığı kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, minibüs ile hafif ticari araç, her iki aracın da sürücülerinin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen iki araç hem kaldırıma çıktı hem de park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada, kaldırımda bulunan bir lokantaya ait masa ve sandalyeler de çarpmanın etkisiyle dağılırken, kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza anı lokantanın güvenlik kameralarına yansırken, bir vatandaşın da saniyelerle kazadan kurtulduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN