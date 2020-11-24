Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

24.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:03

Mardin'de devrilen mısır yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mardin'de devrilen mısır yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen mısır yüklü 37 SE 808 plakalı tır, Kızıltepe - Nusaybin kara yolunun Tilkitepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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