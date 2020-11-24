Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
24.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:03
Mardin'de devrilen mısır yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mardin'de devrilen mısır yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen mısır yüklü 37 SE 808 plakalı tır, Kızıltepe - Nusaybin kara yolunun Tilkitepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar