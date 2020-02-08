Mardin'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.
İbrahim Şakı yönetimindeki 27 EB 880 plakalı tır, Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun Eymirli mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı.
Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Şakı, ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.