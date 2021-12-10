Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Devrilen otomobil Ambulansın olay yerine gelişi Otomobili kaldırma çalışmaları Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı MARDİN - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
ARTUKLU, MARDİN (AA) - Devrilen otomobil
Ambulansın olay yerine gelişi
Otomobili kaldırma çalışmaları Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
MARDİN - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABM 489 plakalı otomobil, Kızıltepe Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra devrildi.
Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.