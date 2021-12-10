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Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Devrilen otomobil Ambulansın olay yerine gelişi Otomobili kaldırma çalışmaları Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı MARDİN - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Devrilen otomobil

Ambulansın olay yerine gelişi

Otomobili kaldırma çalışmaları Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

MARDİN - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABM 489 plakalı otomobil, Kızıltepe Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra devrildi.

Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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