Devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Haberler

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Devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

AA - Güncel
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kızıltepe - Nusaybin kara yolunun 2'nci kilometresinde, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 16 BBD 40 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Ters dönen araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

AA / Güncel

Kızıltepe, Nusaybin, Otomobil, Mardin, Güncel, Haberler

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