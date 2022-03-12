Devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
AA - Güncel
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kızıltepe - Nusaybin kara yolunun 2'nci kilometresinde, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 16 BBD 40 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Ters dönen araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.