Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 32 AAK 661 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli köyü mevkisinde devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Alkış (22) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri

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