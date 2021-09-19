Mardin'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Mardin'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde devrilen yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde devrilen yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Kurt idaresindeki 47 M 3072 plakalı yolcu minibüsü, D-400 kara yolunun Boyaklı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, minibüste bulunan Mehmet Akyol, Şükrü ve Zakir Dinç, Mehmet Nezir Uçan ile Hüseyin Özcan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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