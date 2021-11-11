Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 9 kişi yaralandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'in Dargeçit ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki biri çocuk 9 kişi yaralandı.
DARGEÇİT, MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki biri çocuk 9 kişi yaralandı.
Refik Özekinci idaresindeki 56 AR 988 plakalı hafif ticari araç, Gürışık Mahallesi yol ayrımında devrildi.
Kazada, araçta bulunan biri çocuk 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.