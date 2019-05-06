Mardin'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni

Mardin'de şehit ailesine Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyası törenle verildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, Gaziantep'te 23 Ağustos 2008 de nöbet değişimi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Topçu Er. Oktay Oktar'ın öz geçmişi okundu.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, daha sonra şehidin kardeşi Mesut Oktar'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı verdi.

Yaman, yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Birlik ve berberliğin önemine vurguyapan Yaman, "Şehit ve gazilerimizin yüzü suyu hürmetine ülkemiz ayakta duruyor ve huzur sağlanıyor. Bütün sıkıntıları birlik ve beraberlikle atlatmış bir milletimiz. Bütün şehitlerimize, ailelerine minnettarız. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Şehidin kardeşi Mesut Oktar da mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengi Efetürk, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA