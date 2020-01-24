Mardin'de deprem paniğe neden oldu
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Mardin'de deprem paniğe neden oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:54
Mardin'de deprem paniğe neden oldu

'ın ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem 'de de hissedildi. Bir iş yerinde depreme yakalanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6.8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Deprem Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de hissedildi. Bir iş yerinde deprem anında vatandaşlar panikle sokağa koştu. Edinilen bilgilere göre Mardin ve ilçelerinde can ve mal kaybı yaşanmadı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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