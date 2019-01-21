Mardin'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Güzelleştiriyor

ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri, Mardin'deki okullarda boya, tadilat ve fidan dikimi çalışmalarına başladı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nce merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde belirlenen 6 okulda denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından onarım çalışması başlatıldı.

Okullarda yapılan onarım çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunan Mardin Cumhuriyet Başsavcı Ahmet Bektaş, denetimli serbestliğin kapsamı, kanunlarca belirlenen, şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen ceza ve tedbirlerin uygulandığı, yükümlülerin tekrar topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı ceza ve infaz sistemi olduğunu söyledi. Başsavcı Bektaş, "Bakanlıklarımız koordinesinde okullarımızdaki bir takım eksiklikler, denetimli serbestlik gören yükümlüler tarafından yapılması planlan sosyal içerikli bir proje hazırlanmış. Mardin'de seçtiğimiz 6 okuldan ilkini gerçekleştirdik. Sırayla diğer 5 okulumuzda da bu uygulamayı tekrar edeceğiz" dedi.

- Mardin

Kaynak: DHA