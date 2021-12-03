Mardin'de denetimlerde 158 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de denetimlerde 158 şüpheli yakalandı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'de denetimlerde 158 şüpheli yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce, 1-30 Kasım'da yapılan çalışmalarda 158 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN (AA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce, 1-30 Kasım'da yapılan çalışmalarda 158 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çeşitli suçlardan aranan 158 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, 21 tabanca, 153 fişek, 5 av tüfeği, 25 kartuş, 6 kesici ve delici alet, 4 kilo 690 gram esrar, 87 gram toz esrar, 88 gram metamfetamin, 72 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 46 sentetik ecza, 15 kök kenevir ile çok sayıda kaçak ürünler ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bakan Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

Bakan Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

 Kadir İnanır'dan ilk görüntü! Zorlu süreci atlattı, taburcu olacağı günü bekliyor

Kadir İnanır'dan ilk görüntü! Zorlu süreci atlattı, taburcu olacağı günü bekliyor

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title