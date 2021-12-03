Mardin'de denetimlerde 158 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce, 1-30 Kasım'da yapılan çalışmalarda 158 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çeşitli suçlardan aranan 158 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, 21 tabanca, 153 fişek, 5 av tüfeği, 25 kartuş, 6 kesici ve delici alet, 4 kilo 690 gram esrar, 87 gram toz esrar, 88 gram metamfetamin, 72 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 46 sentetik ecza, 15 kök kenevir ile çok sayıda kaçak ürünler ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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