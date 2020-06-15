Mardin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Mardin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
15.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:06
Mardin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüphelinin Mardin'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adresleri belirlenen şüpheliler operasyonla yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA