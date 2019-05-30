Mardin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

MARDİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

MİT Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile eylemlerinin önlenmesine yönelik ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

- Mardin