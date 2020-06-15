Mardin'de DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Irak'ta sözde Musul Baac emniyet sorumlusu olarak faaliyet gösteren 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Irak'ta sözde Musul Baac emniyet sorumlusu olarak faaliyet gösteren 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği dönemde Irak'ın sözde Musul Baac emniyet sorumlusu olarak faaliyet gösteren 2 şüphelinin Mardin'de bulunduğu bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Şahıslar hakkında gerekli tespitler yapılmış, şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. TEM Şube Müdürlüğümüzce yürütülen tahkikat sonrası 15 Haziran 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmışlardır. İlimizde asayiş, huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarımız kesintisiz sürdürülmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA