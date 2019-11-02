Mardin'de çölyak hastalarının yüzü devlet desteğiyle gülüyor

02.11.2019 14:23

Mardin'in Artuklu ilçesinde glütensiz yiyecekler tüketmek zorunda olan yaklaşık 100 çölyak hastasına gıda paketi dağıtıldı.



Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinlemeyi sürdürüyor. Kaymakam Gökpınar, bu kapsamda daha önce yaklaşık 100 çölyak hastasıyla yaptığı görüşmede not aldığı sorunların çözümü konusunda ilgili birimlere verdiği talimat doğrultusunda Artuklu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince tespit edilen çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi dağıtımı yapıldı. Buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan glüten adlı protein, genetik yatkınlığı olan kişilerde bağırsak ve sindirim sistemine etki ederek çölyak hastalığına neden oluyor. Çölyak hastaları bu nedenle glütensiz özel ekmek ve unlu gıdalar tüketmek zorunda. Çölyak hastalarının yaşadığı bu sorunu gidermek için çalışmalarını sürdüren ekipler, glütensiz gıda paketi dağıtımı yaparken evde bakım hizmetleri ekiplerince de hastaların evlerinde temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi.



Yardımları aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren hastalar ve hasta yakınları, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekibine teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA