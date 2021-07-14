Mardin'de çölyak hastalarına yönelik seminer düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi'nin desteğiyle çölyak hastalarına yönelik, "Glutensiz Beslenme Eğitim Semineri" düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi'nin desteğiyle çölyak hastalarına yönelik, "Glutensiz Beslenme Eğitim Semineri" düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminere, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesinden yetkililer ile çölyak hastaları katıldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından Mine Taş'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından seminerde Doç. Dr. Gülseren Özaktaş Serçek, dahiliye uzmanı Dr. Türkan Mammadli, Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Süleyman Engin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Beslenme Uzmanı Diyetisyen Sara Ayyıldız, hemşire Aziz Türk de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çölyak hastalarının yaşadığı sorunlar dinlendi, çözüm önerileri sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz