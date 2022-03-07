Mardin'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Haberler

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Mardin'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesi Nusaybin karayolu üzerinde şüphe üzerinde durdurulup arama yapılan araç içerisinde çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Artuklu ilçesi Nusaybin karayolu üzerinde şüphe üzerinde durdurulup arama yapılan araç içerisinde çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine Nusaybin karayolunda bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada 1830 paket kaçak sigara, 6 adet kaçak viski, 6 adet kaçak rakı,30 paket kaçak puro ve 36 paket kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemler başlatıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Nusaybin, Artuklu, Tragger, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

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