Mardin'de Çocuklara Gökyüzünden Şeker Yağdı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, gökyüzünden çocuklara şeker dağıttı.



Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca kentin farklı noktalarında uçurtmaya bağlanan poşetler aracılığıyla çocuklara şeker dağıtıldı.



15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda havalandırılan uçurtmalardan şeker dağıtılması renkli görüntüler oluşturdu. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Mardin'e sığınan Suriyeli ailelere mensup çocukların şeker toplama sevinci çevredekilerin ilgisini çekti.

Vatandaşlardan Sibel Sayhar, belediyenin çocukları sevindirdiğini belirterek, "İlk defa görüyorum öyle bir şey. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocukları eğlendirmek gerekiyor." dedi.

Çocuklardan Medine Er, şeker toplayarak güzel bir bayram geçirdiklerini belirtti.

Aziz Serinken de uçurtmayla şeker dağıtıldığını, çok güzel anlar yaşadıklarını anlattı.

"Suriye'de bomba Türkiye'de şeker yağıyor"

Suriye'nin Halep kentindeki savaştan 3 yıl önce kaçarak Mardin'deki akrabalarının yanına yerleşen 11 yaşındaki Hacı Abdurahman, bayramdaki etkinliğin kendilerini sevindirdiğini anlattı.

Abdurahman, "Arkadaşlarımla Suriye'de oynarken helikopter geldi her yere bomba attı. Herkes kaçmaya başladı, ben de saklandım sonra babam geldi buldu. Türkiye'ye gelirken sınırda askerler bizi aldı. Türk askerini çok seviyorum. Suriye'de savaş vardı bombalar yağıyordu, Türkiye'de ise şeker atıyorlar." dedi.

Halep'ten gelen Mehmet Amedi Türkiye'de bayramların güzel geçtiğini belirterek, "Suriye'de üzerimize bomba yağıyordu, Türkiye'de şeker yağıyor." ifadesini kullandı.