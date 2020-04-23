Mardin'de, çocuklara 2020 çam fidanı MARDİN'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklara 2020 çam fidanı hediye edildi.

MARDİN'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklara 2020 çam fidanı hediye edildi.

Mardin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara çam fidesi ve '23 Nisan' baskılı tişört hediye edildi. 'Elimde fidan, evimde bayram' projesi kapsamında hazırlanan 2020 çam fidanı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, "2020 yılında yaşadığımız olumsuzlukları bir nebze de olsa unutturmak, çocuklarımızı sevindirmek için 23 Nisan tişörtleri ve dikilmek üzere 2020 adet fidanı kendilerine teslim ettik. Bakanlığımızın misyonu çerçevesinde ağaçlandırma çalışmalarına katılan çocuklarımıza 'Elimde fidan, evimde bayram' sloganlarıyla fidanlarımızı dikimini gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: DHA