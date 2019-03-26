Mardin'de Çocuklar Robotik Kodlamayla Tanışıyor

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce açılan Kodla Mardin Merkezinde çocuklara eğitim veriliyor.

Artuklu ilçesinde geçen ay açılan ve 751 öğrencinin kayıt yaptırdığı merkezde verilen eğitimler sayesinde çocuklar robotik ve kodlamayı öğreniyor.

Merkezin sorumlusu Ahmet Özkan AA muhabirine, 751 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Burada çocuklar kodlama ve robotik eğitimi alıyor, yazılım öğreniyorlar. Embodlara komut vermeyi öğreniyorlar. Geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek istiyoruz. Bu topraklarda yetişen Aziz Sancar var. Rol model alarak geleceğin Aziz Sancar'larını yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Eğitmen Rukiye Alp ise merkezde 8-14 yaş arasındaki çocuklara eğitim verildiğini işaret ederek, "Oynadıkları oyun ve oyuncakları yazmayı ve yapmayı gösteriyoruz . 2 ay içerisinde büyük bir rağbet oldu, 751 kişi başvurdu." dedi.

"Anneme yardımcı olacak bir robot yapmak isterim"

Öğrencilerden Yusuf Erdem de yazılım ve kodlama üzerine eğitim aldıklarını işaret ederek, "İlerde anneme yardımcı olacak bir robot yapmak isterim. Bunu için kodlama öğreniyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Elif Çiçek de yeni bilgiler öğrendiğini aktararak, "Burayı çok sevdim. Robotum olsaydı ona komut verirdim. Biraz dağınığım, odamı toplamasını öğretirdim." diye konuştu.

Kaynak: AA