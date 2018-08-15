Mardin'de Çocuklar Hatalı Sürücüleri Kırmızı Düdükle Uyaracak

Mardin'de, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında çocuklar kırmızı düdük çalarak sürücüleri uyaracak.

Proje kapsamında Mardin - Diyarbakır ve Artuklu - Midyat karayollarında yapılan yol uygulamasında trafik polisleri, araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtarak çocukları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Mardin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihan Karabıçak, Trafik Şube Müdürü Murat Bağdemoğlu, Komser Yardımcısı Zeynep Yıldız ve trafik polislerinin katıldığı uygulamada, polis ekipleri araçta bulunan çocuklara kırmızı düdüğün yanı sıra üzerinde "hatalı sürücüye kırmızı düdük" yazılı tişört ve şapka hediye etti.

Emniyet müdür yardımcısı Karabıçak, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla Trafik kazaların azaltılması için "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesini başlatıldığını anımsattı.

"Trafikte ulaşabildiğimiz bütün çocukları bu bayram trafik polisi yapıyoruz."diyen Karabıçak çocukların aracı kullanan aile bireylerini, hata yaptığında uyaracaklarını kaydetti.

Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri amacıyla bir dizi önlem aldıklarını da vurgulayan Karabıçak "Bayram süresince trafik kazalarının en asgari seviyede olması için elimizden geleni yapıyoruz. bunu içinde uygulamalarımızı daha çok kalabalık olan saat ve yerlerde devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Hatalı sürücülere kırmızı düdük çalacağız"

12 yaşındaki serhat Gürdoğan da olası bir durumda hatalı sürücülere kırmızı düdük çalacağını belirterek "Ben artık trafik polisi oldum. Hatalı sürücülere kırmızı düdük çalacağız."

Sürücülerden İsmail Erken de bu uygulama kapsamında çocuklara trafik bilincinin de aşılandığını kaydederek, emniyet yetkililerine teşekkür etti.