Mardin'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocuk ve gençlerin, etkilenebilecekleri her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla, okul çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları, okul çevrelerinde okul ile ilişkisi bulunmayan şahıslar ile okul servis araçları ve sürücülerine yönelik uygulama yapıldığı bildirildi.

İl genelinde 70 ekip ve 252 personelin katıldığı uygulamada bin 440 kişinin sorgulandığı, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı, 170 okul çevresi, 217 iş yeri ve 48 park, bahçenin kontrol edildiği, 2 kişiye adli ve idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, uygulamada ayrıca 109'u okul servis aracı olmak üzere 178 aracın kontrol edildiği, 2 araca 324 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.