Mardin'de Çocuk Üniversitesi Merkezi açıldı

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesinde açılan Çocuk Üniversitesi Merkezi eğitime başladı.

Artuklu Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Artuklu Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu arasında protokol imzaladı.

Protokol kapsamında yarıyıl tatili sürecinde verilecek eğitimler merkezi kütüphanede olacak.

Öğrenciler, üniversite ortamını gördükleri için mutlu olduklarını belirterek, eğitimin kendilerini gelecek için motive ettiğini kaydetti.