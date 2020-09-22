Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı
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Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı
22.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 23.09.2020 00:00

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Osman Ç'nin, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlının, 14 Eylül'de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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