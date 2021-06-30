Mardin'de çilek hasadı yapıldı
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Mardin'de çilek hasadı yapıldı

Mardin'de çilek hasadı yapıldı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Kızıltepe ilçesinde çilek hasadı yapıldı.

Kızıltepe ilçesinde çilek hasadı yapıldı.

Kaymakam Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam'ın başkanlığında 15 girişimci kadın tarafından kurulan Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin oluşturduğu Mezopotamya Çilek Bahçesinde hasat gerçekleştirildi.

Hasadın yapılması amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Dilek Çam, çileğe talebin yüksek olduğunu belirtti.

Kadınların emeğini hasat edeceklerini kaydeden Çam, "Bir yıllık emeğimizin karşılığı bugün fazlasıyla mutlu etti. Bahçede 3 kadın istihdam edildi. Çilek Mezopotamya topraklarını çok sevdi, biz de kadınlar olarak çileği çok sevdik." dedi.

Daha sonra kadınların geri dönüşüme katkı sağladığı ürünlerin yapıldığı Atık Dönüşüm Okulunun açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Kaymakam Çam, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş da katıldı.

Mardin'de çilek hasadı yapıldı
Mardin'de çilek hasadı yapıldı
Mardin'de çilek hasadı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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