Mardin'de çıkan yangında 400 dönüm ekili arazi kül oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı İkisu köyünde 400 dönüm ekili arazi, çıkan yangında küle döndü.

Edinen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesi İkisu köyünde çiftçiler arpa ekili arazilerini biçerken biçerdöverden çıkan kıvılcımlar neticesinde ekinler alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, çiftçiler de traktörlerle toprağı kazıp yangının ilerlemesini durdurmaya çalıştı. 400 dönüm ekili arazileri küle dönen çiftçiler sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA