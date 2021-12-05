Mardin'de çiftçilere bıttım fidanı dağıtıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 99 çiftçiye bıttım fidanı dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce, Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle üreticilere 780 bin bıttım fidanı dağıtıldı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, dağıtılan fidanlarla bölgede ciddi bir üretim olacağını belirtti.

Amacın ürün çeşitliliğini artırmak, kırsal kıraç arazinin tarıma kazandırılması ve daha az suya ihtiyaç duyan geliri yüksek olan bitkisel üretimi artırmak olduğunu ifade eden Çam, ekilen bıttım fidanını ileride isteyen kişilerin aşılayarak Siirt ve Antep fıstığı şeklinde üretim yapabileceğini aktardı.

Çam, çiftçilere bu desteği sunan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler de, dağ taş demeden tarıma uygun alan arazileri ülke ekonomisine ve tarıma kazandırmak istediklerini söyledi.

Yaklaşık 27 bin dekar atıl durumdaki araziyi değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Dinler, "Dağıtılan fidanlarımızın kökü bıttımdır. İsteyen çiftçilerimiz 1-2 yıl sonra fıstık olarak aşılayabilirler. Çiftçilerimize ricada bulunuyorum fidanlarımıza iyi bakalım." dedi.

25 dönüme ekim yapmak üzere 250 fidan aldığını anlatan çiftçi Yurdanur Resuloğlu da devletin hibe olarak verdiği fidanları da arazisine dikeceğini belirterek, "Güzel bir proje." ifadesini kullandı.