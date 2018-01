Mardin'de çiftçiler yağmur duasına çıktı

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter:

"67 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz"

"Ektiğimiz tohum can çekişiyor"

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı çıkışında bir araya gelen yüzlerce çiftçi, yağmur duasına çıktı. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, son 67 yılın en kurak döneminin yaşandığını belirterek, "Bu sene 2 sefer yağmur yağdı. Biri 10 dakika, diğeri de 20 dakika sürdü. Yeraltında olan tohum şuan can çekişiyor" dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı. Kızıltepe Hububat Merkezi içerisinde bulunan Şeyh Şerif Karaman Camisi'nde Cuma namazı kılan yüzlerce çiftçi, namazın ardından cami avlusunda toplandı. Çiftçiler, Cami İmamı Mihdi Ocak ile birlikte yağmur duası yaptı. Yağışların başlaması için dua eden Ocak, "Dua yapmak her zaman iyidir. Rabbimiz bizden dua bekliyor. Rabbimiz, bazen böyle musibetleri başımıza getiriyor ki biz rabbimize daha yaklaşalım" dedi.

Kuraklıkla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, son 67 yılın en kurak dönemini yaşadıklarını belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Mardin ovası Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da son yılların en büyük kuraklık olduğu ifade ediliyor. Malum bizim bölgemizin temel geçim kaynağı bu topraktandır. Dünyanın en kaliteli en bereketli topraklarına sahibiz. Bu sene içinde ne sonbaharı gördük ne de kışı gördük. Allah'ın takdiri, hikmeti. Bu sene 2 sefer yağmur yağdı. Biri 10 dakika, diğeri de 20 dakika sürdü. Yeraltında olan tohum şuan can çekişiyor. Bozulma noktasına gelmiştir" diye konuştu.

"En kıymetli nehirler elimizde kuraklıkla mücadele ediyoruz"

GAP'ın yeraltı sularını korumak içinde önemli bir proje olduğunu söyleyen Başkan Öter, "30 yıldır bölgemize dört gözle beklediğimiz, 1975 yılında, 43 yıl önce temeli atılan GAP'ın bölgemize gelmesi gerekiyor. Bundan dolayı son yıllarda dünya genelin de yaşanan küresel ısınmadan dolayı çiftçiler borçlandı, kuyular kazdı. 500-600 metrelere kadar indi. 43. yılına girdiğimiz GAP'ın bu topraklarla buluşturulmaması büyük sorun. Dünyanın en bereketli topraklarına sahibiz. Dünyanın en güzel nehirlerine sahibiz. İsrail dünkü devlet olmasına ve suyu olmamasına rağmen deniz suyunu arıtıp kendi tarımını dünya seviyesinin üst seviyelerine çıkartmıştır. Bugün bizler dahil olmak üzere İsrail tohumu alıyoruz. Tüm ümmet bugün dua ediyor. 30 yıldır yer altından çıkardığımız su, 8 metreden çıkarken şuan en yakın 500-600 metreden çıkıyor" ifadelerinde bulundu.

"Kuraklık devam ederse yüzde 25'lik bir alan telef olacak"

Yeraltı kaynaklarının tükenmesi durumunda Mardin ovasının ciddi risk altına gireceğini anlatan Öter, şunları kaydetti:

"Elektrik, su hepimizin milli hazinesi, milli servettir. Bu dua vesilesi ile dile getirmek istiyoruz. Bu senede bu yağmur yağmadı. Cenab-ı Allah bahçesini sulayacaktır, lütfu büyüktür. Bu sene de yağmur yağmaz yeraltı suyu biterse sıkıntı olacak. Bu topraklar sadece Mardin ovasını beslemiyor bütün Türkiye'yi besliyor. Burada üretilen kaliteli ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Böylesine milli değeri yüksek olan toprakları sudan mahrum etmek olmuyor. Yetkilileri acilen tedbir almaya çağırıyoruz. Kuraklık böyle devam ederse yüzde 20 ve 25'lik alan telef olur. Bu yaşanırsa bölge kırılma noktasına gelir."

Çiftçilerden Abdülrızak Akşahin ise, kuraklığın kıtlığa dönüşmemesi gerektiğini belirterek, "Ürünler hala tohumlar, yeşermemiştir. Hala bekliyor tohum. Kuraklık olursa açlık olur" dedi.