Mardin'de çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi
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Mardin'de çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi

Mardin'de çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi
10.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:48

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Anneler Günü nedeniyle açık olan çiçekçiler, annelerin çiçeklerini evlerine kadar götürüp teslim etti.

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Anneler Günü nedeniyle açık olan çiçekçiler, annelerin çiçeklerini evlerine kadar götürüp teslim etti.

23 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Annneler Günü nedeniyle açık olan çiçekçi dükkanları, kısıtlama nedeniyle hafta içi aldıkları siparişleri müşterilere kapıda teslim etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında müşterilere dağıtımı yapan çiçekçiler, eldiven ve maskelerini takıp, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde siparişleri adreslere teslim etti.

Çiçekçi dükkanı işletmecisi Fazıl Özmen, sokağa çıkma kısıtlamasının Anneler Gününe denk gelmesi nedeni ile aldıkları siparişleri evlere götürdüklerini söyledi. Özmen, "Siparişi götürdüğümüzde annelerimizi mutlu ediyoruz, onları mutlu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Taze çiçekler gönderip hijyen koşullarına uyuyoruz. Güzel gidiyor, sipariş almaya devam ediyoruz. Bu virüs günlerinde insanları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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