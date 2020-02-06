Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı
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Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesince cezaevi firarisi yakalandı.

06.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:54
Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı

'in ilçesince cezaevi firarisi yakalandı.

ekiplerince Seyhan Cezaevinden 2018 yılında firar eden, "Adam öldürme ve hırsızlık" suçlarından da arandığı tespit edilen R.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Midyat ilçesi Harmanlı Mahallesinde Y.A'nın evinde saklanan R.T, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda 72 gram esrar da ele geçirildi.

Öte yandan suçluyu saklayan ev sahibi Y.A. hakkında da "Suçluyu Kayırma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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