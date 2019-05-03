Mardin'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi H.D'yi bulmak için çalışma başlattı.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.D'nin Bahçelievler Mahallesi'nde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon başlattı. Polisin geldiğini fark ederek kaçan H.D, kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.D. tutuklandı.

Kaynak: AA