Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı

Mardin'de, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 80 kişiden 46'sı tutuklandı.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
08.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:06

Mardin'de, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 80 kişiden 46'sı tutuklandı. Kayıp çocukların bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda 46 çocuğa da ulaşıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde kentte meydana gelen cinayet, hırsızlık olaylarına karışan ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında 28 Nisan'da Artuklu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesi olayına karışan 2 şüphelinin yanı sıra haklarında yakalanma kararı bulunan ve hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 80 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 80 şüpheliden 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 zanlının adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

46 kayıp çocuk bulundu

Öte yandan aileleri tarafından kaybolduğu bildirilen çocukların bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise kayıp oldukları bildirilen 39'u erkek, 7'si kız çocuğu olmak üzere toplam 46 çocuk bulundu. Bulunan bazı çocuklar ailelerine bazıları da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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