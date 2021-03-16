Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı jandarma tarafından yakalandı
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı jandarma tarafından yakalandı

16.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:33
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı jandarma tarafından yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında çeşitli suçlardan araması olan 4 zanlı yakalandı. Yakalanan A.S.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arandığı ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının olduğu, M.F.İ.'nin ise görevi yaptırmamak için direnme suçundan kesinleşmiş 6 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. İki şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yine aynı noktada yakalanan D.D. isimli şahsın terör örgütü propagandası yapmak suçundan, M.A.'nın ise bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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