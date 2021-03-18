Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü tutuklandı, 2 zanlı gözaltına alındı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü tutuklandı, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için Kızıltepe, Mazıdağı, Nusaybin ve Derik ilçelerinde çalışma yapıldı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 14 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan Y.A, sigara kaçakçılığı suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.Ö, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etme, nakletme ve satma suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E. ile devlet egemenlik alametlerini alanen aşağılama suçundan kaydının olduğu tespit edilen M.T. ve 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan aranan F.A. gözaltına alındı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar