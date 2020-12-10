Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı

10.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:22
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı

Mardin ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan toplam 29 kişi yakalandı.

Mardin ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan toplam 29 kişi yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 1-8 Aralık 2020'de il merkezi ve ilçelerde "Aranan Şahısların Yakalanmasına" yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapma, adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, yaralama, yaralama, mala zarar verme ve diğer çeşitli suçlardan aranan toplamda 29 şahıs şahıs yakalanarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevlerine teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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