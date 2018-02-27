Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Denetimlerde aralarında, silahlı terör örgütüne üye olmak, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, adam yaralama ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarından hakkında arama kararı bulunan 26 kişi gözaltına alındı.

Çalışmalarda ayrıca 34 kişiye yoklama-bakaya tebligatı düzenlendi, kayıp 2 kişi bulundu, 155 araca 50 bin 74 lira cezai işlem uygulandı.