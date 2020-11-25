Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı tutuklandı

25.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:08
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, yapılan asayiş uygulamasında yakalanarak tutuklandı.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, yapılan asayiş uygulamasında yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Uygulamalarda, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yaralama", "şantaj", "konut ihlali" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından aranan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bakan Koca tek tek sıraladı! 4 ilimiz korona salgınında 3'üncü zirveyi yaşıyor
Bakan Koca tek tek sıraladı! 4 ilimiz korona salgınında 3'üncü zirveyi yaşıyor

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

İlgili Haberler

3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı
3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı
Kahramanmaraş'ta aranan 81 kişi yakalandı, 41'i tutuklandı
Kahramanmaraş'ta aranan 81 kişi yakalandı, 41'i tutuklandı
Cezaevinden izinle çıkıp cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
Cezaevinden izinle çıkıp cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı
Magazin Deniz Seki Enes Batur Gonca Vuslateri Mustafa Topaloğlu
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Samet Aybaba Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Bakan Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı tutuklandı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 21:09:33. #1.14#
title