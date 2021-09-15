Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı - Haberler
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Mardin'de iki firari şüpheli yakalandı.

Mardin'de iki firari şüpheli yakalandı.

İl Jandarma ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığınca, 13 Ağustos 2021'de Kabala Mahallesi'ndeki meskun mahalde ateş etme ve ateşli silahla kasten yaralama olaylarının firari şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Merkez Artuku ilçesi Kabala Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, her 2 olayın zanlıları A.H. ve H.H. kaçmaya çalışırken yakalandı.

Zanlıların ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda kalaşnikof, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ile esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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