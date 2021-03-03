Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 185 kişi yakalandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 185 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında Mardin merkez ve ilçelerinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, il genelinde çeşitli suçlardan aranan 185 şüphelinin yakalandığı, işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılanlardan 11'inin tutuklandığı bildirdi.

İl genelinde yapılan uygulamalarda ise, 357 fişek ve mühimmat, 87 gram uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap, 28 gümrük kaçağı cep telefonu, 14 ruhsatsız tabanca, 8 uzun namlulu silah ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz