Mardin'de Çeşitli Suçlardan Aranan 158 Kişi Yakalandı

Mardin'de Çeşitli Suçlardan Aranan 158 Kişi Yakalandı

Mardin’de son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 158 kişi yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.

Mardin'de Çeşitli Suçlardan Aranan 158 Kişi Yakalandı

Mardin'de son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 158 kişi yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. 17-24 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, aranan 158 kişi yakalandı. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - MARDİN

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