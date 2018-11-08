Mardin'de Çeşitli Suçlardan Aranan 131 Kişi Yakalandı

Mardin'de Çeşitli Suçlardan Aranan 131 Kişi Yakalandı

Mardin il geneli yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan araması olan 131 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de Çeşitli Suçlardan Aranan 131 Kişi Yakalandı

Mardin il geneli yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan araması olan 131 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik asayiş uygulaması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 131 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. - MARDİN

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