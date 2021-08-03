Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı

Mardin'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı.

Mardin'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında temmuz ayı içerisinde il merkezi ve ilçelerde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 127 kişi yakalanarak adli sürecin ardından cezaevlerine teslim edildi.

Genel asayişin sağlanması açısından yapılan uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve 78 mermi, 2 av tüfeği, 2 kesici ve delici alet, 5 çeşitli suç olaylarında kullanılan cep telefonu, 39 bin dolar, bisiklet, motosiklet ve minibüs ile 4 klima motoru ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen