Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı.

Mardin'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında temmuz ayı içerisinde il merkezi ve ilçelerde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 127 kişi yakalanarak adli sürecin ardından cezaevlerine teslim edildi.

Genel asayişin sağlanması açısından yapılan uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve 78 mermi, 2 av tüfeği, 2 kesici ve delici alet, 5 çeşitli suç olaylarında kullanılan cep telefonu, 39 bin dolar, bisiklet, motosiklet ve minibüs ile 4 klima motoru ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Haydar Aliyev Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülben Ergen Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:43:40. #1.15#

title