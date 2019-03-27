Mardin'de Cephanelik Ele Geçirilen Operasyonda 1 Tutuklama

Mardin'de Cephanelik Ele Geçirilen Operasyonda 1 Tutuklama

Mardin'de çok sayıda silah ve mühimmat ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Mardin'de Cephanelik Ele Geçirilen Operasyonda 1 Tutuklama

Mardin'de çok sayıda silah ve mühimmat ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Mardin'de önceki dün düzenlenen ve cephanelik ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklanırken, diğer 2 zanlının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan emniyet güçleri, gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini basınla paylaştı. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen mühimmatların toprağa ve duvarların içine gizlendiği belirlendi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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