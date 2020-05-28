Mardin'de cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süre ara verilen cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi.

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süre ara verilen cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların toplu olarak cuma namazı kılması için merkez, belde ve köylerdeki bazı camilerin bahçeleri düzenlendi.

Cemaatle namaz kılmak isteyenlerin alınan tedbirler kapsamında abdestlerini evlerinde almaları, seccadelerini yanlarında getirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerekiyor.

Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların kendi sağlıkları ve toplum sağlığının korunması için ibadetlerine evlerinde devam edecek.

Kaynak: AA